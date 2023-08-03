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        CHP Aydın İl Başkanı Saatçı, gazetecilerle bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 12:11
        CHP Aydın İl Başkanı Saatçı, gazetecilerle bir araya geldi

        AYDIN (AA) - CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlandıklarını, büyükşehir ve ilçe belediyelerini kazanacaklarına inandıklarını söyledi.

        Turistik Park'ta gazetecilere bir araya gelen Saatçı, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerin çok önemli bir dönemeç olduğunu belirtti.

        Türkiye'nin aydınlık yarınlarına inananların dayanışma içinde seçimlere hazırlanması gerektiğine dikkati çeken Saatçı, "Kendimize güveneceğiz. Birbirimizi suçlamayacağız. Birlikte doğruları bulacağız. Bize oy veren 25,5 milyon dahil, milletimizin hiçbir ferdinin hakkını yedirmeyeceğiz. Arkamızdaki desteği 30 milyona, 35 milyona çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

        Saatçı, yerel seçimlerde Aydın büyükşehir ve ilçe belediyelerini kazanacaklarına olan inançlarının tam olduğunu sözlerine ekledi.

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