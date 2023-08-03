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        Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 30 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 14:39
        Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 30 kişi tutuklandı

        AYDIN (AA) - Aydın'da geçen ay uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Operasyonlarda 31 kilo 692 gram kubar esrar, 5 kilo 513 gram sentetik uyuşturucu, 891 kök Hint keneviri, 95 gram skunk, 93 sentetik hap, 152 gram kokain, 230 sentetik ecza, 45 gram eroin ve 73 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Şüphelilerden 30’u tutuklandı.

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