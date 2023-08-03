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        Söke'de pamuk hasadı başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 14:47
        Söke'de pamuk hasadı başladı

        AYDIN (AA) - Türkiye'nin önde gelen pamuk üretim merkezlerinden Aydın'ın Söke ilçesinde hasat başladı.

        Doğanbey Mahallesi'nde üretici Ali Karasu'nun 3 dönümlük tarlasındaki ilk hasada Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri de katıldı.

        İlk hasatta elde edilen 210 kilogram pamuk, çırçır işletme fabrikasına götürüldü. Burada pamuğun kilosu, sembolik olarak 250 liradan satıldı.

        Oda başkanı Tanyeri, gazetecilere bu sezon buğday hasadı yapılan arazilere ikinci ürün ekimi ile birlikte 320 bin dönüm pamuk ekiminin yapıldığını söyledi.

        Üretici Karasu ise mart ayında ektikleri pamuğa çok emek verdiklerini kaydederek, "Maliyetler iyi olursa daha iyi olur. Önümüzü görür, daha fazla üretim yaparız." dedi.

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