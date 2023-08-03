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        Ege'de "eyyam-ı bahur" etkisini göstermeye başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 16:25
        Ege'de "eyyam-ı bahur" etkisini göstermeye başladı

        AYDIN/İZMİR (AA) - Yazın en sıcak ve bunaltıcı günlerini tanımlayan eyyam-ı bahur sıcakları, Ege Bölgesi'nde etkisini hissettiriyor.

        Her yıl temmuz sonu ile ağustos başı arasındaki zaman diliminde etkili olan eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisiyle termometreler Aydın'da 39, İzmir, Denizli ve Manisa'da 38 dereceyi gösterdi. Sıcaklığın yanı sıra yüksek nemin etkili olduğu bu kentlerde öğleden sonra sokak ve caddelerin boş kaldığı gözlendi.

        Nem oranının kent merkezinde yüzde 35, Kuşadası'nda nem yüzde 44 ve Didim'de yüzde 42 olarak ölçüldüğü Aydın'da sokağa çıkmak zorunda kalanlar zor anlar yaşadı.

        Parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenen bazı kişiler su içerek serinlemeye çalıştı.

        Öte yandan kentin geleneksel lezzetlerinden olan ve sıcak havalarda yoğun tüketilen kar helvası tezgahlarında da satışların arttığı görülüyor.

        Kar helvası satıcısı Ali Rıza Cambaz, satışlarının çok iyi olduğunu belirterek "Kar helvası dondurma gibi değildir. Dondurma yersiniz sonra susarsınız ama kar helvası yediğinizde sizi 4 saat susatmaz." ifadesini kullandı.

        Vatandaşlardan Sevilay Gündoğdu ise 60 yaşında ilk kez bu kadar bunaltıcı sıcaklarla karşılaştığını söyledi.

        Sıla Güven de "Söylenecek hiçbir şey yok çünkü aşırı sıcak, ölüyoruz. Keşke bir şey olsa da havaları kısabilsek, soğusa." dedi.

        Öte yandan Kuşadası ve Didim ilçelerinde de sahiller, serinlemek isteyenlerin adresi oldu. Plajların aşırı sıcağa rağmen kalabalık olduğu gözlendi.

        - Sıcaklık ve nem artacak

        Sıcak nedeniyle İzmir'de de kent merkezinde ana cadde ve sokaklarda sakinlik gözleniyor. Normalde yoğun kalabalıkların görüldüğü Konak Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Kordon ve Karşıyaka'da özellikle öğleden sonra insan sayısının azaldığı görüldü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın hava sıcaklığının Aydın'da 42, Manisa'da 43, Denizli'de 42, İzmir'de 36 derece olması, nem oranının ise İzmir'de yüzde 63, Aydın'da yüzde 54, Manisa'da yüzde 52, Denizli'de ise yüzde 40'a ulaşması bekleniyor.

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