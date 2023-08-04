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        Nazilli'de SİT alanında kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 11:44
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        Nazilli'de SİT alanında kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kardeşköy Mahallesi'nde SİT alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi.

        Operasyonda H.Y.T, A.A. ve A.C. suçüstü yakalandı.

        Yapılan aramada 2 yer altı görüntüleme cihazı, 2 dedektör, 3 cep telefonu ile tabanca ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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