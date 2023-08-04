Nazilli'de SİT alanında kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kardeşköy Mahallesi'nde SİT alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda H.Y.T, A.A. ve A.C. suçüstü yakalandı.
Yapılan aramada 2 yer altı görüntüleme cihazı, 2 dedektör, 3 cep telefonu ile tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.