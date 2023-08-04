Aydın'daki otoyol şantiyesinde yüksekten düşen kepçe operatörü hayatını kaybetti
AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapımı süren otoyolun şantiyesinde çalışan bir kepçe operatörü, tamir etmeye çalıştığı kepçeden düşerek hayatını kaybetti.
Hamidiye Mahallesi'nde yapımı devam eden Aydın-Denizli otoyolu inşaatında çalışan Kürşat Güler (24), kullandığı iş makinesinin yukarıda kilitlenen kepçesini tamir etmek için tırmandığı sırada yere düştü.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Güler'in cenazesi defnedilmek üzere Erzurum'un Yakutiye ilçesi Dadaşköy Mahallesi'ne gönderildi.