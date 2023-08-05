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        Aydın'da yasa dışı yayın yapan 5 bin 37 internet sitesi erişime kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 09:54
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        Aydın'da yasa dışı yayın yapan 5 bin 37 internet sitesi erişime kapatıldı
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        AYDIN (AA) - Aydın'da, yasa dışı yayın yaptıkları belirlenen 5 bin 37 internet sitesine erişim engeli getirildi.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında, yasa dışı bahis oynatılan 1661, kimlik hırsızlığına yönelik zararlı yazılım ve uygulama bulunan 1631, fuhuş ve müstehcenlik içeren 1688, terör propagandası içerikli 57 internet sitesi tespit edildi.

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından alınan idari tedbir kararı gereği 5 bin 37 internet sitesi erişime kapatıldı.​​​​​​​

        Sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen 6 kişi tutuklandı, 112 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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