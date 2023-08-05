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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 26 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 10:29
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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 26 zanlı yakalandı
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        AYDIN (AA) - Aydın'da jandarma tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında belirlenen şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, 1 kilo 689 gram sentetik uyuşturucu, 517 gram kubar esrar, 97 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

        Yaklaşık 7 saat süren ve 60 ekip ile 195 personelin destek verdiği operasyonda 26 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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