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        Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, 38 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 13:58
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        Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, 38 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarındaki lastik botta, bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        Sahil Güvenlik Botu tarafından, hareketli lastik bot durdurularak, 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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