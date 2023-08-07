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        Aydın'da soluk borusuna ekmek kaçan çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 12:52
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        Aydın'da soluk borusuna ekmek kaçan çocuk hayatını kaybetti
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde soluk borusuna ekmek kaçması sonucu hastaneye kaldırılan çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti.

        Yenidoğan Mahallesi'nden 4 Ağustos'ta akşam saatlerinde ailesi tarafından Söke Devlet Hastanesine getirilen 9 yaşındaki F.K'nin soluk borusuna ekmek kaçması sonucu nefes alamadığı belirlendi.

        İlk müdahalenin ardından Aydın Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan çocuk, gece yaşamını yitirdi.

        Çocuğun cenazesinin Burunköy Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

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