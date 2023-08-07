Aydın'da soluk borusuna ekmek kaçan çocuk hayatını kaybetti
AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde soluk borusuna ekmek kaçması sonucu hastaneye kaldırılan çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti.
Yenidoğan Mahallesi'nden 4 Ağustos'ta akşam saatlerinde ailesi tarafından Söke Devlet Hastanesine getirilen 9 yaşındaki F.K'nin soluk borusuna ekmek kaçması sonucu nefes alamadığı belirlendi.
İlk müdahalenin ardından Aydın Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan çocuk, gece yaşamını yitirdi.
Çocuğun cenazesinin Burunköy Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.