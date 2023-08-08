GÜNCELLEME - Aydın Didim'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Mavişehir mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü yangına, 10 arazöz, 5 helikopter, 4 uçak, 5 su tankeri, 2 dozer ve 200'e yakın personelin müdahale ettiği öğrenildi.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.