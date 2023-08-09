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        Aydın'da polisler, Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 16:10
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        Aydın'da polisler, Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu
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        AYDIN (AA) - Aydın'da polis ekipleri, Kur'an kursuna giden çocuklarla camide bir araya geldi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesindeki Evliya Çelebi Camisinde Kur'an kursuna giden çocukları ziyaret etti.

        Emniyetin farklı biriminden gelen ekipler, çocukları bilgilendirdi, onlara çeşitli hediyeler verdi.

        Burada gazetecilere açıklama yapan imam Sait Özçakır, kurs boyunca öğrencilerle farklı etkinlikler yaptıklarını söyledi.

        İslam'ı öğrencilere nefretle değil sevgiyle öğretmek istediklerini aktaran Özçakır, "Çünkü dinimiz sevgi üzerine kurulmuştur. Dünya sevgi üzerine bina edilmiştir. Biliriz ki güller, menekşeler sevgiyle açar gül dikenine sevgiyle katlanır, gül dikeni hor görse de diken asla güle batmaz. Mevlana'nın bu sözünden yola çıkarak bizler yavrularımıza önce kendimizi sevdirmek, dinimizi sevdirmek, dinimizi sevgiyle, nefretle değil eğitimle, öğretimle ve birçok güzel aktiviteyle sevdirmek istiyoruz." dedi.

        Etkinliği sonunda çocuklar, polis ekipleriyle kentte bisiklet turu yaptı.

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