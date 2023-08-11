Aydın'da Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli gözaltına alındı
AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir arazide ekili 65 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Yağcılar Mahallesi’nde bir arazide Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan aramada 65 kök Hint keneviri ile kurutulmaya bırakılmış 500 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.S, S.S.Ç. ile A.S’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.