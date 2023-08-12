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        Aydın'da traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 21:17
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        Aydın'da traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde traktör ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Abdülmenaf A. yönetimindeki 10 BGG 25 plakalı traktör ile Muammer S'nin kullandığı 09 C 2968 plakalı hafif ticari araç Dağyeni Mahallesi Kuyubaşı mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile traktördeki yolcu Osman Ü. sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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