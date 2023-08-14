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        GÜNCELLEME - Aydın'da kuzeninin tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanan genç hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 14:04
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        GÜNCELLEME - Aydın'da kuzeninin tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanan genç hayatını kaybetti
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde, ava gittiği kuzeninin tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanan 16 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi.

        İddiaya göre, Gümüşköy Mahallesi'nde yaşayan Yiğit Ç. ile kuzeni F.A. (20) domuz avına gitti.

        F.A. sıkışan emniyet mekanizmasındaki sorunu çözmeye çalışırken tüfek ateş aldı.

        Saçmaların isabet ettiği Yiğit Ç. yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit Ç. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan F.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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