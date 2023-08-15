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        Aydın'daki tarihi eser operasyonunda Herakles heykeli ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:15
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        Aydın'daki tarihi eser operasyonunda Herakles heykeli ele geçirildi
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Herakles heykeli ile çeşitli figürlerle süslenen kaşıklar ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri, Y.K'nin elindeki Herakles Herkül Heykeli ile aslan başı, kartal ve koç figürlerinin bulunduğu 3 kaşığı satmak için müşteri aradığı bilgisini aldı.

        Şüpheli, Sarıkemer Mahallesi'nde heykel ile objeleri satmak isterken yakalanarak gözaltına alındı.

        Ele geçirilen 36 santimetre boyundaki Herakles heykeli ile figürlü kaşıklar, incelenmek üzere Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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