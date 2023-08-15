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        Kuşadası açıklarında geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 19:25
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        Kuşadası açıklarında geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        ​​​​​​​​​​​​​AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        ​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 40 düzensiz göçmeni kurtardı.​​​​​​​

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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