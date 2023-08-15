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        Söke'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 22:30
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        Söke'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, B.A'nın (53) kullandığı 09 ADZ 235 plakalı hafif ticari araç ile Ali Karademir (24) idaresindeki ve plakası öğrenilemeyen motosiklet Söke-Bağarası kara yolu arıtma tesisi mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Karademir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ekipler, B.A'yı gözaltına aldı.

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