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        Eskişehir'e atanan Vali Hüseyin Aksoy için Aydın'da veda yemeği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 11:44
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        Eskişehir'e atanan Vali Hüseyin Aksoy için Aydın'da veda yemeği düzenlendi
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        AYDIN (AA) - Aydın'dan Eskişehir'e atanan Vali Hüseyin Aksoy için veda yemeği düzenlendi.

        Efeler ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Aksoy, göreve 18 Haziran 2020'de başladığını anımsatarak Aydın'ın görev yaptığı 6. il olduğunu söyledi.

        Kentte görev yaptığı 3 yılı değerlendiren Aksoy, Aydın-Denizli Otoyolu, Şehir Hastanesi ve Adliye Sarayı'nın ihalesi ile Sarıçay Barajı gibi Türkiye'nin ekonomisine çok ciddi katkılar sunacak çalışmaların ihalelerini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Aydın'ın turizm potansiyelinin yüksek olduğuna dikkati çeken Aksoy, "Turizm Çalıştayı yaptık. Farklı başlıklar içerisinde turizmle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Bir çizelge halinde çalışma programına son şeklini vererek ilgili kurumları bu konuda görevlendirmeyi amaçladık. Yapılan bu çalıştayın hedefe ulaşması adına çalışma mutlaka tamamlanacaktır." diye konuştu.

        Birer konuşma yapan AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen de katkılarından dolayı Aksoy'a teşekkür etti.

        Programa CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Baro Başkanı Anıl Yetişkin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

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