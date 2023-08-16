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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 51 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 12:39
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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 51 zanlı yakalandı
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        AYDIN (AA) - Aydın'da jandarma tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda 51 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde 14 ve 15 Ağustos'ta uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışma kapsamında belirlenen şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, 28 gram kubar esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, 5 kök Hint keneviri, hassas terazi ve 13 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Toplam 64 ekip ve 194 personelin destek verdiği operasyonda 51 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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