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        ANALİG badminton final müsabakaları Aydın'da başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 16:49
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        ANALİG badminton final müsabakaları Aydın'da başladı
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        AYDIN (AA) - Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayrakdar sezonu Badminton Türkiye Finalleri, Aydın'da başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre final müsabakaları 18 kentten gelen 175 sporcunun katılımıyla Kuşadası Spor Salonu'nda oynanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, müsabakaların sağlıklı ve sakatlıksız geçmesini temenni etti. Fillikçioğlu etkinliğin, badmintonun Türkiye genelindeki popülaritesini ve sporcuların yeteneklerini sergileme fırsatı sunduğunu kaydetti.

        Müsabakaların, 20 Ağustos Pazar gününe kadar süreceği belirtildi.

        Etkinliğe Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel de katıldı.

        Öte yandan etkinlik öncesinde müsabakaya katılan sporcular, Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı, Güvercin Ada ile tekne turu gibi etkinliklere de katıldı.

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