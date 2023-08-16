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        AK Parti'li Savaş'tan belediye çalışanlarının maaşlarının eksik yatırılmasına yönelik açıklama:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 17:05
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        AK Parti'li Savaş'tan belediye çalışanlarının maaşlarının eksik yatırılmasına yönelik açıklama:
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        AYDIN (AA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Efeler Belediyesinin çalışanlarının maaşlarını eksik yatırdığı yönündeki açıklamanın CHP'li belediyelerin maaş ödemeyecek duruma geldiğini gösterdiğini ifade etti.

        Savaş, Efeler Belediyesinin çalışan maaşlarının eksik yatırıldığına yönelik açıklamasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede çalışanların maaşlarının ödenememesini Aydınlıların vicdanına bıraktığını belirtti.

        CHP'li belediyelerin maaş ödeyemeyecek duruma geldiğini, konunun takipçisi olacaklarını ifade eden Savaş, şunları kaydetti:

        "İşçi kardeşlerimizin alın terinden çalma gayretinde olan CHP zihniyetine sesleniyorum, emekçi kardeşlerimizin maaş ve kazanılmış haklarını ivedilikle ödeyin. Bu konunun takipçisi olacağımı herkesin bilmesini istiyorum. Aydınlı hemşehrilerimizin sizin beceriksizliğinizden kurtulmasına az kaldı. Yaklaşık 7 ay sonra Allah'ın izni ve hemşehrilerimizin desteğiyle Aydın'ımızı, Efeler'imizi ve tüm belediyelerimizi, AK belediyecilik ile tanıştıracak, eser ve hizmet anlayışıyla Aydın'ımızın yerel yönetim kaynaklı tüm sorunlarını çözeceğiz."

        Efeler Belediyesinden dün yapılan açıklamada, "21 Ağustos 2023 tarihinde Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğünce tarafımıza aktarılacak katı atık bedellerinin tahsilinin ardından belediyemiz işçi ve memurlarının maaşlarının eksik kalan miktarı ödenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

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