Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, göreve başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın Valisi Yakup Canbolat, göreve başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa Valiliğinden Aydın Valiliğine atanan Yakup Canbolat, göreve başladı.

        Aydın Valiliği önünde düzenlenen karşılama törenin ardından konuşma yapan Canbolat, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

        Devlete ve millete karşı sorumluluklarını yerine getirebilmek için var gücüyle çalışmanın herkesin en temel görevi olduğunu aktaran Canbolat, bu gerçeğin bilincinde olduklarını söyledi.

        Görev süreci boyunca Aydın'a en iyi şekilde hizmet etmeyi temel ilke olarak benimsediğini vurgulayan Canbolat, bunun için kısa sürede kenti tanımaya çalışacağını kaydetti.

        Halkın sorunlarına karşı çözüm odaklı, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir çalışma modelini uygulayacaklarına dikkati çeken Canbolat, şunları anlattı:

        "Yönetim geleneğimizin önemli bir unsuru olan istişareye başvuracak, sorunları mutlaka taraflarıyla konuşarak, görüşerek çözme gayreti içerisinde olacağız. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız uyum ve hizmet birliği içinde hızlı, vatandaşı her zaman önceleyen bir anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerdir. Özellikle devletin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan şehit aileleri ve gazilerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, kimsesiz, yetim çocuklarımız, engellilerimiz ve yaşlı insanlarımızla bir arada olmaya azami gayret sarf edeceğiz.

        Kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza en sağlıklı şekilde ulaştırılması, toplumdaki dezavantajlı kesimlere öncelikle ulaşılması temel hedeflerimiz arasında yer alacaktır. Bu çerçevede devletimizin her zaman vatandaşımızın hizmetinde ve yanında olduğunu hissettirmek temel görevimizdir. Atanmış değil adanmış bir anlayışla çalışacağız."

        Konuşmanın ardından Canbolat, makam odasında göreve başlama defterini imzaladı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        "Burada kamyonla altın yok"
        "Burada kamyonla altın yok"
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Savaş'tan belediye çalışanlarının maaşlarının eksik yatırılması...
        AK Parti'li Savaş'tan belediye çalışanlarının maaşlarının eksik yatırılması...
        ANALİG badminton final müsabakaları Aydın'da başladı
        ANALİG badminton final müsabakaları Aydın'da başladı
        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 51 zanlı yakalandı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 51 zanlı yakalandı
        Eskişehir'e atanan Vali Hüseyin Aksoy için Aydın'da veda yemeği düzenlendi
        Eskişehir'e atanan Vali Hüseyin Aksoy için Aydın'da veda yemeği düzenlendi
        Köşk'te kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Köşk'te kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı