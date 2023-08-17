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        Aydın'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 23:43
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        Aydın'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, O.A. idaresindeki 09 AHH 238 plakalı otomobil, G.A'nın kullandığı 06 AU 4793 plakalı otomobil ve sürücüsü öğrenilemeyen 09 M 2674 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar O.A, G.A, R.A. ve B.A, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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