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        Aydın'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 11:40
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        Aydın'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hıdırbeyli Mahallesi ile Aydın-İzmir kara yolu uygulama noktalarında araçları kontrol etti.

        Jandarma Filo Komutanlığı'ndan havalanan bir helikopter de denetimlere havadan destek verdi.

        Denetimlerde 106 araç kontrol edildi, kural ihlali yapan 6 sürücüye 18 bin 639 lira ceza kesildi, 1 araç trafikten men edildi.

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