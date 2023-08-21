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        Aydın'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 00:16
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        Aydın'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, N.K, kız kardeşine şiddet uyguladığını iddia ettiği B.Y. ile İstiklal Mahallesi Batı Çevre Bulvarı üzerinde tartıştı.

        Kavgaya dönüşen olayda, N.K. yanında getirdiği bıçakla B.Y'yi sırtından ve göğsünden yaraladı.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

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