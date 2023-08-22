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        Aydın'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 00:49
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        Aydın'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, M.E. ile M.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle Hükümet Bulvarı'nda tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda M.E, tabancayla M.Ü'yü bacağından yaraladı.

        Efeler Polis Merkezi'ne sığınan M.Ü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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