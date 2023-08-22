Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Üç sezon sonra futbola dönen Barış Örücü, kendine güveniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 11:15 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üç sezon sonra futbola dönen Barış Örücü, kendine güveniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Futbola 3 sezon ara verdikten sonra TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor ile anlaşan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Örücü, ailevi nedenlerle futboldan uzak kaldığını belirterek, yeniden başladığı futbolda başarılı olacağına inandığını söyledi.

        Son olarak 2019-2020 sezonunda Sakaryaspor forması giyen Barış Örücü, Nazilli Belediyespor ile anlaştı. Daha önce Bursaspor, Denizlispor, Konyaspor ve Alanyaspor formaları da giyen tecrübeli oyuncunun transferi sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

        Barış Örücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolu bırakmak gibi bir düşüncesi yokken ailevi sorunlar nedeniyle futboldan uzak kaldığını ifade etti. Herkesin hayatında benzer sorunlar olabileceğini dile getiren Örücü, "Futboldan, spordan da uzak kaldığın zaman tekrar dönme süreci daha zor. Bu süreç ne kadar uzadıysa biraz da gözümüzde büyüdü, yalan yok. Nasip bugüneymiş." dedi.

        Nazilli Belediyespor Başkanı Süleyman Urkay'la daha önce de birlikte çalıştıklarını belirten Örücü, kendisini çok sevdiğini, projelerini anlattıktan sonra takıma geldiğini söyledi.

        Urkay'a zamana ihtiyacı olduğunu söylediğini ifade eden Örücü, şöyle dedi:

        "Onlar da tabii ki hazır olduğum zaman çok büyük katkıları vereceğimi biliyorlar. O güveni verdiler bana. Dikkat ederek sakatlanmadan dediğimiz gibi çok fazla gaza gelmeden, bilinçli bir şekilde en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyorum. Takıma, şehre katkı sağlamak istiyorum. İçimde güzel bir heyecan var, zor olacak ama sonunda daha güzel olacağına inanıyorum."

        - "Futbolu kesinlikle çok özlemişim"

        Kendisini zorlu bir sürecin beklediğini vurgulayan Örücü, şöyle devam etti:

        "Farkındayım ama daha önce başardım. Tekrar başaracağımdan eminim. Futbolu kesinlikle çok özlemişim. Burası güzel bir şehir, güzel bir kulüp. İnsanlar da sıcak karşıladı, beni bilen biliyor. Destekleri için teşekkür ederim. Kendi hedefim tekrardan sahaya dönebilmek. Eski Barış'ı biraz da olsa izletebilmek, kendine öz güvenimi kazandığım zaman çoğu insan da biliyor neler yapabildiğimi. Beraber büyük hedeflere ulaşabilmek istiyorum çünkü futbolda hiçbir zaman belli olmuyor. Hem ben kazanayım hem Nazillispor kazansın isterim."

        - "Tepkileri var, normaldir"

        Bazı taraftar gruplarınca futbola ara verdiği için sosyal medyada eleştirildiğini anımsatan Örücü, şunları söyledi:

        "Taraftarlarımız olsun, futbolla ilgili olan insanlar olsun yorumlarını yapabilirler fakat futbolcuların da insan olduklarını asla unutmamaları lazım çünkü herkes bir birey, duyguları var, düşünceleri var. Tabii ki uzun bir ara verildi. Ben de farkındayım ama dönüşün de bu kez muhteşem olacağını da düşünüyorum. O yüzden tepkileri var, doğal olarak normaldir. Tekrar yani bu kadar uzun aradan sonra sahaya dönebilmek bence cesaret işi. Herkes bunu yapamazdı. Ben bunu göze aldım çünkü kendimi biliyorum. Onlar da bana o gereken zamanı versin ben onlara çok güzel mutluluklar yaşatacağımı düşünüyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Baraj kurudu, tarihi Çakmak Hattı'nı otlar sardı!
        Baraj kurudu, tarihi Çakmak Hattı'nı otlar sardı!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Cinsel istismardan tutuklandı! Böyle ağabey olmaz olsun!
        Cinsel istismardan tutuklandı! Böyle ağabey olmaz olsun!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Büyükada'da gece yarısı ortalık karıştı!
        Büyükada'da gece yarısı ortalık karıştı!
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        "Fenerbahçe'de kalite var"
        "Fenerbahçe'de kalite var"
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        3 yıl sonra yurt dışına ilk sefer
        3 yıl sonra yurt dışına ilk sefer
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Cani koca, eşini iş yeri deposunda katletti
        Cani koca, eşini iş yeri deposunda katletti
        Geri dönüşlerin borsası
        Geri dönüşlerin borsası
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Memurun maaş zammı ne olacak?
        Memurun maaş zammı ne olacak?

        Benzer Haberler

        Kuşadasıspor özel maçta yenildi
        Kuşadasıspor özel maçta yenildi
        Nazilli Belediyespor transferde son sürat gidiyor
        Nazilli Belediyespor transferde son sürat gidiyor
        Aydın'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Aydın'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Kuşadası Körfezi'nde 2 dakika arayla 2 deprem
        Kuşadası Körfezi'nde 2 dakika arayla 2 deprem
        Aydın'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı
        Aydın'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı
        Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı