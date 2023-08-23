Aydın'a uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, araçla kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı.
Aydın-Muğla kara yolu otogar kavşağında durdurulmak istenen otomobil, polis aracına çarparak durdu.
Araçtaki aramada 2001 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler S.M. ve E.K. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.