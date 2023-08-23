Aydın'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde hafif ticari aracın ciple çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Fesih E. idaresindeki 34 KG 6602 plakalı hafif ticari araç, Söke-Milas kara yolunun 30'uncu kilometresinde Mehmet Ali S. idaresindeki 34 AGE 64 plakalı ciple çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle cip şarampole devrilirken, hafif ticari araç ise karşı şeride geçip bariyere çarptı.
İhbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçtaki diğer 4 kişi Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.