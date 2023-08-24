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        Aydın açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 12:28 Güncelleme: 24.08.2023 - 13:54
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        Aydın açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Öte yandan, Didim açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 28 kişiyi karaya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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