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        Aydın'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı motosikletli yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 14:11 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:11
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        Aydın'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı motosikletli yaralandı
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırdığı bir kişi bacağından yaralandı.

        Evcil hayvan malzemeleri satan Deniz Kaan Kurt (28) dün, motoruyla iş çıkışı dükkanından evine dönerken Gençlik Caddesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Bacağından yaralanan Kurt, kendi imkanlarıyla Aydın Devlet Hastanesine gitti.

        Hastanede tedavi altına alınan Kurt'a tetanos ve kuduz aşısı yapıldı.

        Kurt, tedavisinin ardından taburcu edilirken, olayın, bölgedeki kent güvenliği kameraları tarafından kaydedildiği de anlaşıldı.

        - "Biz de hayvanseveriz"

        İş yerinde gazetecilere başından geçenleri anlatan Kurt, şunları kaydetti:

        "Caddede yaklaşık 8-10 tane köpek vardı, yerde yatıyorlardı. Rahatsızlık vermemek için yanlarından geçeyim dedim. Bir anda kalktılar saldırmaya başladılar, ne olduğunu anlamadım. Biri ısırdı. Daha sonra yolun sonuna vardığımda bacağıma baktım, derin bir ısırık vardı. Sonra hastaneye gittim tetanos ve kuduz aşımız yapıldı şimdilik bir sorunumuz yok."

        Gençlik Caddesi'nin okullar ve hastanenin bulunduğu yoğun bir bölge olduğunu söyleyen Kurt, belediyelerin sahipsiz köpekler konusunda önlem almasını istedi.

        Kurt, eğitim öğretim dönemi başladığında sahipsiz köpeklerin öğrencilere de saldırabileceğini belirterek, "Biz de hayvanseveriz ama belediyenin en kısa sürede önlem alması lazım. Çünkü sizin sevdiğiniz bir hayvan size zarar verdiği zaman gerçekten içler acısı bir durum oluyor. Tek isteğimiz geniş ve hareketli caddenin bir an önce belediye tarafından önlem alınıp düzeltilmesi." diye konuştu. ​​​​​​​

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