Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Çamköy Mahallesi Halapınar mevkisindeki incir bahçesinde çalışan Süleyman Aktaş'ın (62) kullandığı 09 TM 565 plakalı traktör devrildi.
Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Aktaş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.