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        Aydın'da bunaltan sıcakların ardından yağan yağmur serinletti

        Aydın'ın Efeler ilçesinde uzun süren sıcaklığın ardından yağan yağmurda bazı vatandaşlar ıslanmayı tercih etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 22:47 Güncelleme: 26.08.2023 - 23:09
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        Aydın'da bunaltan sıcakların ardından yağan yağmur serinletti
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde uzun süren sıcaklığın ardından yağan yağmurda bazı vatandaşlar ıslanmayı tercih etti.

        Türkiye'nin en sıcak illerinden Aydın'da, akşam saatlerinle kısa süreli gök gürültülü yağmur yağdı.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları dükkanların tentelerinin altında korunmaya çalıştı.

        Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise yağmura aldırış etmeden ıslanmayı tercih etti.

        Bunaltıcı sıcak nedeniyle çocuklarıyla dışarı çıkan Gamze ve Feyyaz Yiğit çifti, yağmurla serinlediklerini söyledi.

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