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        Aydın açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 17:51 Güncelleme: 27.08.2023 - 17:51
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        Aydın açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı
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        ​​​​​​​AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

        Durdurulan bottaki 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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