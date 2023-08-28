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        Aydın'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 16:11 Güncelleme: 28.08.2023 - 16:11
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        Aydın'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Bulvarı'nda karşılaşan iki grup arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen ve sopaların kullanıldığı kavgada M.G. (36), N.E.M. (23) ve Y.B (26) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Çine Devlet Hastanesine ve Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Polis olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

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