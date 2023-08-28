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        Aydın'da bağışlanan pantolonda bulunan para sahibine teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 17:50 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:50
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        Aydın'da bağışlanan pantolonda bulunan para sahibine teslim edildi
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde belediyenin giyim bankasına bağışlanan pantolonun cebinde bulunan 9 bin lira, sahibine verildi.

        İlçede yaşayan Kenan Şen, ölen yakınının kıyafetlerini Germencik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı Giyim Bankasına bağışladı.

        Kıyafetleri kontrol eden belediye çalışanı Aylin Toy, pantolonun cebinde 9 bin lira buldu.

        Güvenlik kameralarından kıyafetleri getiren kişiyi tespit eden Toy, Şen'e ulaşarak pantolonda para bulduğunu bildirdi.

        Parayı teslim alan Kenan Şen, duyarlılığından dolayı belediye çalışanına teşekkür etti.

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