Aydın'da bağışlanan pantolonda bulunan para sahibine teslim edildi
AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde belediyenin giyim bankasına bağışlanan pantolonun cebinde bulunan 9 bin lira, sahibine verildi.
İlçede yaşayan Kenan Şen, ölen yakınının kıyafetlerini Germencik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı Giyim Bankasına bağışladı.
Kıyafetleri kontrol eden belediye çalışanı Aylin Toy, pantolonun cebinde 9 bin lira buldu.
Güvenlik kameralarından kıyafetleri getiren kişiyi tespit eden Toy, Şen'e ulaşarak pantolonda para bulduğunu bildirdi.
Parayı teslim alan Kenan Şen, duyarlılığından dolayı belediye çalışanına teşekkür etti.