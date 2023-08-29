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        Didim açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 08:46 Güncelleme: 29.08.2023 - 08:46
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        Didim açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        ​​​​​​​​​​​​​AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        ​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 21 düzensiz göçmeni kurtardı.​​​​​​​

        Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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