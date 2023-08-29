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        Aydın'da 21 ton 876 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:02 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:02
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        Aydın'da 21 ton 876 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 21 ton 876 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir iş yerinde kaçak motorin satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada bidonlara konulmuş halde 21 ton 876 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İş yeri sahibi R.I. gözaltına alındı.

        Ele geçirilen akaryakıt, Aydın Valiliğine teslim edildi.

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