Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da ormanlık alanlarda tedbirlere uymayanlara para cezası kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 14:21 Güncelleme: 30.08.2023 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da ormanlık alanlarda tedbirlere uymayanlara para cezası kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN (AA) - Aydın'da yangın riski nedeniyle ormanlık alanlarda uygulanan yasaklara uymadığı belirlenen 29 kişiye, toplam 37 bin 555 liralık ceza uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarının önlenmesine yönelik 15-30 Ağustos arasında kent genelinde denetimler yaptı.

        İnsansız hava araçlarının da kullanıldığı denetimlerde, ormanlık alana girmek, ateş yakmak gibi tedbirlere uymadığı tespit edilen 29 kişiye, toplam 37 bin 555 lira ceza kesildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        Başkent'te kadın cinayeti!
        Başkent'te kadın cinayeti!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Kuzey Kore'den 'nükleer' uyarı
        Kuzey Kore'den 'nükleer' uyarı
        Trakya'da barajlar alarm veriyor!
        Trakya'da barajlar alarm veriyor!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        "Bıçak sırtı!"
        "Bıçak sırtı!"
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        O parayı işten ayrılırken alırsınız

        Benzer Haberler

        Aydın açıklarında geri itilen 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Aydın açıklarında geri itilen 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Efeler 09 Spor'da Gökhan Bulut gitti
        Efeler 09 Spor'da Gökhan Bulut gitti
        Nazilli Belediyespor'da iki imza
        Nazilli Belediyespor'da iki imza
        Nazilli Belediyespor Tibet'le imzaladı
        Nazilli Belediyespor Tibet'le imzaladı
        Aydın'da 21 ton 876 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Aydın'da 21 ton 876 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Germencik'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Germencik'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı