CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın'da kortej yürüyüşüne katıldı
AYDIN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Aydın'da kortej yürüyüşüne katıldı.
Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.
Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan yürüyüş, Adnan Menderes Bulvarı'nın sonuna kadar sürdü.
Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüş esnasında vatandaşları selamladı, onlarla fotoğraf çektirdi.