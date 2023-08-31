Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Büyük Zafer'in 101. yılı Aydın ve Manisa'da etkinliklerle kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 01:36 Güncelleme: 31.08.2023 - 01:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük Zafer'in 101. yılı Aydın ve Manisa'da etkinliklerle kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Aydın ve Manisa'da etkinlikler düzenlendi.

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlandı.

        Germencik Belediyesi tarafından Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte All Times Grup tarafından konser verildi.

        Konsere, Belediye Başkan Vekili Orhan Aydoğmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Acar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Vatandaşlar Türk bayraklarıyla müziklere eşlik etti.

        Belediye Başkan Vekili Orhan Aydoğmuş, grup üyelerine çiçek ve incir takdim etti.

        - Turgutlu'da Gencer Savaş Orkestrası Zafer Konseri verdi

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüş ve konserle kutlandı.

        Atatürk Bulvarı Koza Pazarı mevkisinde başlayan yürüyüşe CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Fener alayı sonrasında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen ateş gösterisi ve konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Program kapsamında Gencer Savaş Orkestrası "Zafer Konseri" verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        Bakan Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Mansur Yavaş'tan yerel seçim açıklaması
        Mansur Yavaş'tan yerel seçim açıklaması
        Güngören'de silahlı çatışma
        Güngören'de silahlı çatışma
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Gece saatlerinde transfer toplantısı
        Gece saatlerinde transfer toplantısı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        "Farka rağmen ciddiye alıyoruz"
        "Farka rağmen ciddiye alıyoruz"
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        "Kazanarak turu geçmek istiyoruz"
        "Kazanarak turu geçmek istiyoruz"
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor

        Benzer Haberler

        Kılıçdaroğlu: 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden 1'i Türkiy...
        Kılıçdaroğlu: 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden 1'i Türkiy...
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın'da kortej yürüyüşüne katıldı
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın'da kortej yürüyüşüne katıldı
        Kılıçdaroğlu: 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden 1'i Türkiy...
        Kılıçdaroğlu: 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden 1'i Türkiy...
        Söke'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Söke'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu:
        Germencik'te Büyük Zafer'in 101. yılı törenle kutlandı
        Germencik'te Büyük Zafer'in 101. yılı törenle kutlandı