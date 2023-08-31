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        Kuşadası açıklarında sürüklenen bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 09:42 Güncelleme: 31.08.2023 - 09:42
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        Kuşadası açıklarında sürüklenen bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, arıza nedeniyle sürüklenen bottaki 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yolla yurt dışına çıkmaya çalışırken motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki düzensiz göçmenler yardım talep etti.

        Olay yerine sevk edilen sahil güvenlik ekibi, lastik bottaki 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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