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        Aydın açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 09:38 Güncelleme: 01.09.2023 - 09:38
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        Aydın açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında motor yatta bir grup yabancı uyruklu olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

        Durdurulan motor yattaki 47 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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