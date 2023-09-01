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        Germencik'te Tariş, incir alımına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 11:28 Güncelleme: 01.09.2023 - 11:47
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        Germencik'te Tariş, incir alımına başladı
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        AYDIN (AA) - Germencik Tariş İncir Birliği, kuru incir alımına başladı.

        Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan, önceki yıla oranla rekoltenin 1000 ton daha fazla olmasını beklediklerini kaydetti.

        Dağ incirinin de 10 gün için de olgunlaşacağını belirten Bircan, "Geçen yıl 5 bin tonun üzerinde bir incir almıştık, bu seneki hedefimiz 7 bin ton olur. Ortaklarımıza sınırlama getirmiyoruz. Gelen ürünleri alacağız." dedi.

        Şu anda havaların istedikleri gibi gittiğini belirten Bircan, "İncir çok hassas bir meyve. Özellikle incir nemden, yağıştan çok etkilenen meyvemiz. İnşallah bu sene bu şekilde eylül sonuna kadar gider, hem üretici kazanır hem de yurt dışına ihracat ederiz, ülkemiz kazanır, hem de kooperatif ve ortaklarımız kazanır." diye konuştu.

        Bircan, kuru incir alım fiyatlarını ilerleyen günlerde açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.

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