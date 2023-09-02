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        Aydın'da jandarmanın uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 11:50 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:50
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        Aydın'da jandarmanın uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi tutuklandı
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        AYDIN (AA) - Aydın'da geçen ay uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 305 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Operasyonlarda 1 kilo 884 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 715 kök Hint keneviri, 55 sentetik uyuşturucu hap ile kubar esrar ele geçirildi.

        Şüphelilerden 16’sı tutuklandı.

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