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        Türkiye Ziraat Odalar Birliği Başkanı Bayraktar Aydın'da incir hasadına katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 17:16 Güncelleme: 02.09.2023 - 17:16
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        Türkiye Ziraat Odalar Birliği Başkanı Bayraktar Aydın'da incir hasadına katıldı
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        AYDIN (AA) - Türkiye Ziraat Odalar Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aydın'ın Germencik ilçesinde incir hasadı yaptı.

        Bayraktar, Germencik Ziraat Odası'nda çiftçilerle bir araya geldikten sonra Mursallı Mahallesi'nde incir kurutma seralarını ve incir bahçelerini de ziyaret edip bir kıraathanede çiftçilerin sorunlarını dinledi.

        İncir ihracatında Türkiye'nin birinci sırada olduğunu belirten Bayraktar, "Dünyada taze incir üretiminin yaklaşık yüzde 24'ünü, kuru incirin de yaklaşık yüzde 55'ini Türkiye üretiyor. Dünya incir ihracatına baktığımızda Türkiye yüzde 53 ile birinci sırada ve dünyada en fazla ihracat yapan ülke konumunda. 2010 yılında 255 bin ton civarında olan incir üretimimizin bu yıl 350 bin ton civarına gelmesini bekliyoruz." dedi.

        Kuru incir rekoltesinin 90 bin ton civarında olmasını beklediklerini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Kuru incir rekoltesinin de 90 bin ton civarında olmasını bekliyoruz. İncir dünya ticaretinde de rakipsiz olduğumuz bir üründür. Ekolojik üstünlüğe bağlı olan ürünleri çok iyi korumamız, üretimini yaparken de çok dikkatli olmamız lazım. Kalite ve standart çok önemli. İhracatımızda zaman zaman bize engel olan aflatoksin üreme anlamında bazı tedbirler almamız lazım. Üreticimizin de bu manada eğitilmesi lazım."

        Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 2019'da üreticilerden kuru incir alımı yaptığını hatırlatarak, fiyatların düşmesi halinde TMO'nun piyasaya girmesini ve incir alımı yapmasını üreticilerin kendilerinden talep ettiğini söyledi.

        Üreticilerin, ihracatta ilk yükleme tarihinin geç açıklanması nedeniyle sıkıntılar yaşadığını kaydeden Bayraktar, "Bu geç açıklama üreticimizi çok mağdur ediyor. Bu açıklama tarihinin de bu manada kaldırılmasını üreticiler talep ediyor." diye konuştu.

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