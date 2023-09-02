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        MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın, yeniden başkanlığa seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 20:27 Güncelleme: 02.09.2023 - 20:46
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        MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın, yeniden başkanlığa seçildi
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        AYDIN (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söke İlçe Teşkilatı Olağan Kongresi'nde Ömer Akalın yeniden başkanlığa getirildi.

        Ömer Akalın, kongrede yaptığı konuşmada, görevi boyunca ilçede başarılı çalışmalar yaptıklarına inandığını söyledi.

        Yerelde muhalefet görevini yerine getirdiklerini dile getiren Akalın, "MHP'nin varlığını Söke'mizde her daim göstermeye çalıştık. Partili sayımızı arttırdık ve arttırmaya devam ediyoruz." dedi.

        MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık da yerel seçimlerden başarıyla çıkacaklarına inandığını ifade etti.

        Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Ömer Akalın yeniden seçildi.

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