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        Aydın'da 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 19:13 Güncelleme: 03.09.2023 - 19:33
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        Aydın'da 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, istihbarat üzerine Umurlu Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu. Şüpheliler A.E. ve Ç.U. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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