Aydın'da 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Giriş: 03.09.2023 - 19:13 Güncelleme: 03.09.2023 - 19:33
AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, istihbarat üzerine Umurlu Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu. Şüpheliler A.E. ve Ç.U. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.