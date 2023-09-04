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        Aydın'da kaçak kazı yaparken yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 11:50 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:50
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        Aydın'da kaçak kazı yaparken yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Güzelçamlı Mahallesi’nde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla devriye görevi yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekibi, Rus uyruklu D.A'nın bölgede kaçak kazı yaptığını tespit etti.

        Şüpheli gözaltına alınırken, olay yerinde bulunan dedektör ve küreğe el konuldu.

        Soruşturma kapsamında şüphelinin, Davutlar Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada, 34 sikke ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 44 parça küçük boyutlu eşya ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ve eşyalar, Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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